Рождаемость в Грузии снизилась на 4 процента

Число живорожденных в Грузии в 2018 году составило 51 138 (среди них — 26 538 мальчиков и 24 600 девочек), что на 4% меньше, чем в предыдущем году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальная служба статистики.



По данным ведомства, на каждые 100 живорожденных девочек приходится 107,9 мальчика. Наибольшее число рождений в 2018 году было зарегистрировано в Тбилиси (16 161 ребенок), а наименьшее — в Рача-Лечхуми и регионе Квемо Сванети (328 детей).