Правительство РА окажет содействие высадившим виноградники и фруктовые садов на участках от 0,5 до 10 га

Правительство Армении утвердило программу государственной поддержки хозяйствующим субъектам, занимающимся посадкой виноградников и плодовых садов на участках от 0,5 до 10 га и ягодных садов от 0,5 до 3 га, и садов, выращиваемых по современным интенсивных технологиям.

«Государственная поддержка будет осуществляться двумя способами. В первом случае субсидируется процентная ставка кредита, предоставленного для основания садов, которую хозяйствующие субъекты получат в окончательном виде за 2%, а в приграничных общинах, получающих социальную поддержку, и кооперативах, осуществляющих деятельность, как минимум на 3 гектарах - за 0. Срок погашения кредита - 8 лет, а льготный срок - 5 лет». Как передает «Арменпресс», об этом сказал и. о. министра сельского хозяйства Армении Гегам Геворкян.

По словам министра, вторым способом предусматривается компенсация 40% расходов на посадку сада, а в приграничных общинах и кооперативах – 50.

«Компенсация будет предоставлена в случае посадки 0.5 - 5 га виноградников, а в случае интенсивных садов и ягод - 0.5 -3 га.

Этим делается попытка увеличить количество средних и малых крестьянских хозяйств. В рамках программы предусмотрен и кредит, предоставляемый одному бенефициару, и максимальный размер компенсации», - заключил Геворкян.