Константин Орбелян освобожден от должности директора оперы
Приказом исполняющей обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян директор и художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Константин Орбелян освобожден от должности директора оперы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью оперного театра.
Приказ об освобождении Орбелян получил 28 марта.
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