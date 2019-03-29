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Константин Орбелян освобожден от должности директора оперы


Приказом исполняющей обязанности министра культуры Армении Назени Гарибян директор и художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Константин Орбелян освобожден от должности директора оперы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью оперного театра.

Приказ об освобождении Орбелян получил 28 марта.

 




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