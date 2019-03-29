Группа депутатов выехала в Арцах. В НС кворум не обеспечен

Для внеочередного заседания Национального Собрания Армении кворум не обеспечен, так как группа депутатов фракции «Мой шаг» выехала в Арцах.

Вице-спикер Ален Симонян уверяет, что не было особого намерения для необеспечения кворума. Как передает «Арменпресс», об этом Симонян сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

«Ничего особенного нет. Просто техническая причина. Некоторые из них отправились в Арцах немного раньше. Не думаю, что это каким-то образом подрывает деятельность, не думаю, что этим мы что-то упустим. В любом случае, нехорошо, что депутаты неправильно рассчитали, можно было уехать после голосования», - прокомментировал Ален Симонян.

Говоря о целях визита, вице-спикер сказал, что не было особой договоренности, об их поездке тогда, когда должна состояться встреча Пашинян – Алиев. Однако он считает, что в этом контексте этот визит будет иметь только положительное значение.

Депутаты, тем не менее, в течение 4 часов могут прийти и зарегистрироваться. Когда будет обеспечено необходимое для кворума количество депутатов, они смогут начать заседание.

В повестке внеочередного заседания 29 марта должно было быть обсуждение и голосование проекта во втором чтении Законодательного пакета О внесении изменений в Конституционный закон РА «Регламент Национального собрания» и О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РА «О Конституционном суде».