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Трамп заявил о поддержке Джонсона как кандидата на пост премьера Великобритании


Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в качестве возможного кандидата на пост премьер-министра в случае отставки Терезы Мэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мне очень сильно нравится Борис Джонсон. Он мой друг", - ответил американский лидер в четверг в Белом доме на вопрос журналистов о возможности назначения экс-главы МИД на должность премьер-министра. Трамп также выразил надежду, что Brexit будет осуществлен успешно, а также выступил в поддержку усилиям Терезы Мэй. "Она сильная, она крепкая, она сражается", - подчеркнул он.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила, что глава правительства пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС.

 

 

 




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