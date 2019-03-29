AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США

Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

Как подчеркивает агентство, он назвал опубликованный доклад "неутешительной оценкой" деятельности китайской компании. По его словам, данная публикация подтверждает опасения США относительно безопасности использования технологий Huawei.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.