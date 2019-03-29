Николас Кейдж подал заявку на брак и через четыре дня решил ее аннулировать

Голливудский актер Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака, которую он подал только четыре дня назад. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ.

По данным ресурса, 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке в субботу оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса. Но уже в среду Кейдж снова явился в суд и потребовал аннулировать заявление.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что во время подачи заявления Кейдж был сильно пьян и обвинял девушку в намерении "забрать все его деньги". "Малыш, я тебя об этом не просила", - спокойно отвечала подруга.

Кейдж был женат три раза. Его последней супругой была официантка Элис Ким, кореянка по происхождению. Пара рассталась в январе 2016 года.

Актер снялся в более чем 70 фильмах. Он обладатель ряда престижных наград за актерское искусство — четыре премии "Золотой Глобус" и два "Оскара".