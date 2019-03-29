Сеть национальной еды «Карас» представила на суд клиентов ресторан в стиле этнолофт, общей площадью 100 кв.м, расположенный по адресу Туманяна 19.

Как сообщает «Арменпресс», новый формат предлагает своеобразный и полностью обновленный интерьер, в котором сочетается Армянский национальный колорит и современный концепт в стиле лофт. Ресторан предлагает клиентам нивый стиль обслуживания и обновленное меню. В меню, уникального в своем роде, этнолофта Карас нашли место не только лучшие блюда традиционной армянской кухни, но и блюда разных национальных кухонь.

Объединив национальное и современное, авторы концепции попытались создать уголок, в котором клиенты не будут чувствовать грань между современным и национальным, старым и новым.

«Этнолофт - новая концепция. В сердце города мы попытались создать своеобразный уголок с новым подходом, где национальное и традиционное получат новый дух и по-новому предстанут перед всеми. Мы попытались создать место, где посетитель окажется одновременно в двух реалиях - национально-традиционной и современной. Мы сделали шаг к соединению культур старого и нового поколений, чтобы этнолофт стал местом, где не будет столкновения поколений и мышления, а будет гармоничное слияние», - отметил директор и совладелец компании Тигран Юзбашян.

Ресторан будет работать круглосуточно, будут действовать доставка и услуги «Take away».

Сеть национальной еды «Карас» была основана в Армении в 2005 году. За 14 лет существования открыто 17 филиалов. Первым пунктом был Карас-бистро в городе Абовян, затем открылись филиалы в Ереване, Цахкадзоре и Глендейле. С 2008 года компания запустила собственную службу доставки, которая сегодня является одной из крупнейших по всей Армении. Каждый месяц «Карас» обслуживает более 200 тысяч клиентов.