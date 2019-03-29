Приюты для лиц, подвергшихся насилию в семье, должны быть обеспечены необходимыми условиями: Заруи Батоян

Отныне приюты для лиц, подвергшихся насилию в семье, должны соответствовать требованиям закона.

Как передает «Арменпресс», правительство утвердило решение о составлении образцовой формы договора, о требованиях, предъявляемых к приютам, предусмотренных для лиц, подвергшихся насилию в семье, их персоналу, и финансированию. И о внесении ряда изменений в решения правительства РА, согласно которым регулируются эти требования.

Министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян отметила, что, согласно проекту, убежище должно быть обеспечено коммунальными условиями, отвечающими установленным законодательством РА требованиям, необходимыми для санитарно-гигиенической и противопожарной безопасности, условиями, необходимыми для проживания, ухода за детьми и занятий. “Приют должен иметь как минимум одну комнату, оборудованную необходимой мебелью и принадлежностями для занятий детей, подвергшихся насилию в семье, все необходимые условия для обеспечения круглосуточной безопасности лиц, подвергшихся насилию в семье. А внутренние дисциплинарные правила должен утверждать руководитель организации, предоставляющей услуги приюта”, - сказала она.

Вице-премьер Тигран Авинян поинтересовался, есть ли в Армении приюты, отвечающие этим требованиям, Заруи Батоян ответила, что на данный момент в Армении есть два таких убежища, основанные общественными организациями.

«К сожалению, правительство Армении пока не предоставило какого-либо финансового содействия, однако в этом году мы планируем это осуществить, и это решение правительства будет распространятся на каждое создаваемое впредь убежище. То есть, независимо от того, будут ли эти приюты созданы государством, при содействии государства или при поддержке общественных организаций или международных организаций, это те минимальные условия, которыми должны быть обеспечены приюты», - сказала Батоян.