Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проект из пяти эпизодов посвящен аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции. Главную роль в сериале – первого замдиректора Курчатовского института, ликвидатора последствий аварии Валерия Легасова – исполнил актер Джаред Харрис.

Режиссером сериала выступил Йохан Ренк, также работавший над проектами "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

Первая серия "Чернобыля" выйдет в США и Великобритании шестого мая.

Двадцать шестого апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Также пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Взрыв на Чернобыльской АЭС стал крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.