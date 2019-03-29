СМИ: КНДР располагает 104 ядерными объектами

КНДР располагает по меньшей мере 104 объектами, связанными с ее ядерной программой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал KBS, получивший доступ к части содержания списка северокорейских ядерных объектов, который имеется в распоряжении правительств Республики Корея и США.

В документе имеются данные о как минимум 104 таких объектов. При этом в качестве критерия достижения денуклеаризации указывается необходимость закрытия сорока из них. В список входят, в частности, 15 исследовательских и контролирующих учреждения и восемь предприятий по добыче урана.

Они расположены главным образом в районе Йонбёна в провинции Пхёнан-Пукто, а также в пригородах Пхеньяна и уезде Пхёнсан провинции Хванхэдо.