Новые учебно-тренировочные сборы женской сборной Армении до 19 лет

Очередные сборы женской сборной Армении по футболу до 19 лет состоятся с 1-го по 5-е апреля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении. На 4 апреля назначен товарищеский матч с командой юниоров 2005 г. р."Арарата". Главный тренер Лиана Айрапетян пригласила следующих футболисток:

Вратари

Гаяне Саруханян, «Гюмри-2»

Нушик Мелконян, «Ани-3»

Егине Карапетян, «Голз-Горис»

Защитники:

Анюта Галстян, «АФД Оменмен»

Диана Григорян, «Гюмри-1»

Седа Акопян, «Ани-2»

Кристина Папикян, «АФД Оменмен»

Анаит Караханян, «АФД Оменмен»

Сусанна Бадалян, «Ани-1»

Ануш Аракелян, «Голз-Горис»

Полузащитники:

Анна Даллакян, «Гюмри-1»

Сиана Испирян, «Ани-2»

Мери Казарян, «Арпи»

Катрин Мелконян, «Ани-1»

Вероника Асатрян, «Гюмри-1»

Карине Егян, «Гюмри-1»

Мариам Акобян «Ани-2»

Нападающие:

Марине Саакян, «Гюмри-1»

Татевик Мовсисян, «Ани-2»

Светлана Амбарцумян, «Гюмри-1»

Нарине Хачатрян «Гюмри-1»