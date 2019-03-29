Новые учебно-тренировочные сборы женской сборной Армении до 19 лет
Очередные сборы женской сборной Армении по футболу до 19 лет состоятся с 1-го по 5-е апреля.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении. На 4 апреля назначен товарищеский матч с командой юниоров 2005 г. р."Арарата". Главный тренер Лиана Айрапетян пригласила следующих футболисток:
Вратари
Гаяне Саруханян, «Гюмри-2»
Нушик Мелконян, «Ани-3»
Егине Карапетян, «Голз-Горис»
Защитники:
Анюта Галстян, «АФД Оменмен»
Диана Григорян, «Гюмри-1»
Седа Акопян, «Ани-2»
Кристина Папикян, «АФД Оменмен»
Анаит Караханян, «АФД Оменмен»
Сусанна Бадалян, «Ани-1»
Ануш Аракелян, «Голз-Горис»
Полузащитники:
Анна Даллакян, «Гюмри-1»
Сиана Испирян, «Ани-2»
Мери Казарян, «Арпи»
Катрин Мелконян, «Ани-1»
Вероника Асатрян, «Гюмри-1»
Карине Егян, «Гюмри-1»
Мариам Акобян «Ани-2»
Нападающие:
Марине Саакян, «Гюмри-1»
Татевик Мовсисян, «Ани-2»
Светлана Амбарцумян, «Гюмри-1»
Нарине Хачатрян «Гюмри-1»