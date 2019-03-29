Полиция Армении выявила финансовые злоупотребления в общеобразовательной школе Артика

В управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией полиции Армении поступила оперативная информация о допущенных должностным лицом злоупотреблениях.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что бывший директор основной школы номер 2 Артика, используя свое должностное положение, в период с октября 1996 года по август 2014 года назначил брата электриком-слесарем школы. Он фактически не ходил на работу и периодически отсутствовал из Республики.

Бывший директор присвоил сумму зарплаты, рассчитанную и выписанную на имя брата, в общей сложности более 3,5 млн драмов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам соответствующих статей Уголовного кодекса РА.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.