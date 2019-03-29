Армения направит гуманитарную помощь в Иран

Армения примет участие в оказании помощи пострадавшим от наводнения в Исламской Республике Иран.

Как передает «Арменпресс», об этом 29 марта на очередном заседании правительства Армении сказал министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

«Мы хотим направить гуманитарную помощь в Иран. Это организуется через российско-армянский гуманитарный центр, который также примет участие. Будут отправлены технические средства, машины и спасатели», - сказал Цолакян.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил важность организации такой помощи для дружественной страны.

28 марта министр по ЧС РА Феликс Цолакян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Сейеда Казема Саджади.

Министр выразил соболезнования в связи с наводнением, произошедшим в Иране на прошлой неделе, и выразил готовность оказать помощь пострадавшим.

В конце встречи была достигнута договоренность о проведении переговоров с Международной организацией Красного Полумесяца Ирана для оказания помощи пострадавшим от наводнения.