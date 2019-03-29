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Картина Бэнкси Devolved Parliament вернулась в Бристольский музей по случаю Brexit


Одна из самых известных картин на политическую тематику британского художника граффити Бэнкси под названием Devolved Parliament ("Деградировавший парламент") вернулась в экспозицию Бристольского музея по случаю выхода Великобритании из Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом Бэнкси сообщил  в Instagram.

"Я создал ее 10 лет назад. Бристольский музей только что вернул ее на выставку, чтобы отметить день Brexit", - написал художник.

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. Devolved Parliament I made this ten years ago. Bristol museum have just put it back on display to mark Brexit day. . “Laugh now, but one day no-one will be in charge.”

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На картине Бэнкси изобразил зал заседаний Палаты общин, в котором вместо депутатов заседают шимпанзе. Сама же работа является одной из самых масштабных, выполненных художником на холсте, впервые была представлена в Бристольском музее в 2009 году и вернулась сюда вновь уже из частной коллекции. Devolved Parliament будет бесплатно доступна для широкой аудитории с 29 марта и пробудет в Бристоле до сентября.

 

 




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