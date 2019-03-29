FT: реальную борьбу за пост премьера после отставки Мэй будут вести четыре политика

Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра будут четыре политика. Как сообщила в четверг газета Financial Times, это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По утверждению издания, именно кандидатуру Гоува как правоцентристского кандидата поддерживают члены парламентской фракции тори, которые придерживаются прагматичного подхода к будущим отношениям с континентальной Европой. Кроме того, букмекерская контора Betfred, данные которой приводит газета The Independent, пока расценивает шансы Гоува возглавить правительство как 1 к 3, а Джонсона - 1 к 4.

По утверждению Financial Times, в борьбу за премьерский пост, которая началась после того, как Мэй 27 марта обещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС, могут включиться и другие политики, в том числе генеральный казначей Элизабет Трасс.

В связи с тем, что Палата общин уже дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки с ЕС, 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет. Третье по счету голосование в британском парламенте по соглашению о Brexit пройдет в пятницу.