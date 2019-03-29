Внеочередное заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное заседание НС не началось из-за отсутствия кворума.

Как передает «Арменпресс», для участия в заседании было зарегистрировано 44 депутата, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 67 депутатов.

Председатель НС РА Арарат Мирзоян объявил, что заседание не начинается по причине отсутствия кворума. Председатель НС РА также добавил, что будет открытый режим: депутаты в течение 4 часов могут придти и зарегистрироваться.

«Когда будет обеспечено необходимое количество депутатов, мы сможем начать заседание», - сказал Мирзоян.

В повестке внеочередного заседания - обсуждение и голосование проекта во втором чтении Законодательного пакета О внесении изменений в Конституционный закон РА «Регламент Национального собрания» и О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РА «О Конституционном суде».