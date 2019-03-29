Российские пограничники на армяно-иранской границе предотвратили очередную попытку провоза наркотиков

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении на армяно-иранской границе предотвратили очередную попытку провоза наркотиков.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ в Армении, 26 марта на КПП Агарака при осмотре туристического автобуса Тегеран-Ереван с использованием служебной собаки были обнаружены два пакета с темно-коричневой массой.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента соответствующий гражданин и обнаруженные пакеты в установленном законом порядке переданы сотрудникам Мегринского отделения полиции Армении.