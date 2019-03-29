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СМИ: число погибших при пожаре в Дакке возросло до 25


Число жертв пожара, вспыхнувшего в четверг в офисном здании в Дакке, выросло до 25. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV.

Ранее при тушении пожара были обнаружены 19 погибших, еще шесть человек умерли в больнице. Общее число пострадавших составило около 70 человек.

19-этажная высотка, где находились офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров, загорелась в четверг около 13:00 (10:00 мск). Из-за отсутствия в здании систем пожаротушения на борьбу с огнем пожарным потребовалось четыре часа.

 

 

 

 

 




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