В Национальном Собрании Армении продолжается внеочередное заседание правительства

Парламент Армении продолжает внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства 28 марта.

Как передает «Арменпресс», в повестке - обсуждение и голосование одного проекта во втором чтении.

Законодательный пакет “О внесении изменений в Конституционный закон РА «Регламент Национального собрания»” и “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РА «О Конституционном суде»” будет обсужден и вынесен на голосование в полном чтении.