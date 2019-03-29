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В Национальном Собрании Армении продолжается внеочередное заседание правительства


Парламент Армении продолжает внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства 28 марта.

Как передает «Арменпресс», в повестке - обсуждение и голосование одного проекта во втором чтении.

Законодательный пакет “О внесении изменений в Конституционный закон РА «Регламент Национального собрания»” и “О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РА «О Конституционном суде»” будет обсужден и вынесен на голосование в полном чтении.




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