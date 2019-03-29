В начале апреля пройдет «Неделя детско-юношеской книги»

С целью повышения интереса к чтению и литературе, ознакомления детей и юношей с работами современных авторов с 1 по 5 апреля в Армении пройдет «Неделя детско-юношеской книги».

«Уже 17 лет проводим эту неделю, организовывая интересные мероприятия в библиотеках, в столичных и районных школах встречи учеников с писателями, беседы с ними и книги в подарок. Когда мы восстановили этот праздник, решили, что каждый год будем проводить открытие в какой-либо области Армении, а закрытие - в Ереване. Открытие «Недели детско-юношеской книги» состоится 1 апреля в школе общины Ддмашен Гегаркуника, а закрытие - 5 апреля в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера», - сказал в беседе с «Арменпресс» председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

«Неделя детско-юношеской книги» в годы Советского Союза была большим праздником. Мероприятия проводились во всех союзных республиках. После провозглашения независимости Армении «Неделя детско-юношеской книги» некоторое время не проводилась. По инициативе Союза писателей Армении в 2002 году этот праздник был восстановлен».

Анжела Амбарцумян

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