Германия продлила на полгода запрет на поставки оружия Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило еще на полгода - до 30 сентября - запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг вечером телеканал N-TV со ссылкой на официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

Решение было принято по итогам заседания с участием канцлера Ангелы Меркель и глав ключевых министерств. Дискуссии о целесообразности продления запрета поставок оружия Эр-Рияду, который действовал до конца марта, шли на протяжении последних недель. Во Франции и Великобритании подвергли критике действия Берлина, отметив, что они ставят под угрозу совместные проекты в военной сфере.

На продлении запрета настаивала входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Глава СДПГ Андреа Налес лично отвергала возможность поставок оружия Эр-Рияду из-за дела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи.