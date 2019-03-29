Власти департамента Воклюз (юг Франции) объявили о запрете на проведение манифестаций движения "желтых жилетов" в Авиньоне 30 марта. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг префектура департамента в своем Twitter.

"Согласно приказу префекта, любая демонстрация или собрание запрещены в субботу в центре города", - отмечается в сообщении. Свое распоряжение власти объяснили столкновениями и беспорядками, которые зачастую сопровождают акции "желтых жилетов" в Авиньоне.

В социальных сетях ранее около 2,5 тыс. "желтых жилетов" высказали желание принять участие в манифестации в Авиньоне.

23 марта по стране прокатилась 19-я волна протестов "желтых жилетов". По данным МВД Франции, в ней приняли участие 40,5 тыс. человек, из которых около 5 тыс. - в Париже. В Бордо, Лилле, Ницце, Тулузе акции сопровождались столкновениями с полицией. Стражи правопорядка задержали 233 человека.