Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
На записи видно, как суда проходят пролив Босфор и направляются в Черное море. Их сопровождает береговая охрана Турции.
Вечером 28 марта корабли военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании достигли Черного моря. В акваторию вошли эсминец «Эвертсен», фрегаты «Торонто» и «Санта Мария» в сопровождении турецкого фрегата «Гелиболу».
Корабли прибыли для участия в учениях «Морской щит» вместе с партнерами из Грузии и с Украины. 1 апреля суда причалят в порту Одессы.
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.