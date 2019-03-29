Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, как суда проходят пролив Босфор и направляются в Черное море. Их сопровождает береговая охрана Турции.

Вечером 28 марта корабли военно-морских сил Нидерландов, Канады и Испании достигли Черного моря. В акваторию вошли эсминец «Эвертсен», фрегаты «Торонто» и «Санта Мария» в сопровождении турецкого фрегата «Гелиболу».

Корабли прибыли для участия в учениях «Морской щит» вместе с партнерами из Грузии и с Украины. 1 апреля суда причалят в порту Одессы.