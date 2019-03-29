Глава минфина США сообщил о продуктивном начале переговоров по торговле с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что накануне у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вчера вечером у нас состоялся очень продуктивный рабочий ужин, ждем сегодняшней встречи", - сказал он журналистам перед отъездом из отеля к месту переговоров.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Мнучин находятся в китайской столице для проведения очередного раунда торговых переговоров 28-29 марта. Как сообщалось, они рассчитывают, что эти переговоры принесут результат.

"Представитель Роберт Лайтхайзер и я - мы рады вернуться в Пекин и рассчитываем на продуктивные переговоры", - заявил Стивен Мнучин журналистам после прибытия в китайскую столицу.

Со своей стороны, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн отметил, что в переговорах есть некоторый прогресс, "однако необходимо проделать еще очень большую работу", добавил он.

Следующий раунд переговоров, как сообщалось, пройдет в Вашингтоне в начале апреля.