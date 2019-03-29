Родственники погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подали в суд на Boeing

Родственники погибшего в катастрофе Ethiopian Airlines подали в суд на Boeing в США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в материалах дела.

В иске семьи гражданина Руанды Джексона Мусони говорится, что при производстве модели Boeing 737 MAX был допущен дефект автопилота, который привел к катастрофе, поэтому родственники погибшего требуют компенсации за его гибель.