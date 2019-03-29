Венесуэльцы выйдут на работу с пятницы

Правительство Венесуэлы приняло решение с пятницы возобновить рабочую деятельность по всей стране, продлив при этом приостановку учебных занятий на неопределенный срок. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригес.

"Правительство Боливарианской Республики информирует, что в пятницу, 29 марта, рабочая деятельность возобновится на всей территорий страны; учебные занятия при этом по-прежнему приостановлены на всех уровнях", - написал Родригес в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Родригес заявил, что система электроснабжения Венесуэлы за последние три недели четырежды подверглась массированным атакам: 7, 9, 11 и 25 марта, что в конечном счете привело ко второму за месяц общенациональному отключению электричества. В этой связи 26, 27 и 28 марта были объявлены властями страны выходными днями.

Как отмечал министр, спустя два дня восстановительных работ специалистам удалось наладить электроснабжение в большинстве районов Венесуэлы.

Это уже второй случай массового отключения электричества в Венесуэле за месяц. Предыдущая авария на "Эль-Гури" произошла 7 марта и повлекла за собой самый масштабный блэкаут в истории страны: 20 из 23 штатов были обесточены.