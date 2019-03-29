На некоторых дорогах республики снег и туман

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 29 марта на автодорогах Апарана, Арагаца, Спитака, Ванадзора, Степанавана, Туманяна, Абовяна, Раздана, Севана, Сисиана, Гориса и на поворотах Дилижана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на дорогах Гориса и Сисиана густой туман, видимость - 20-30 метров.

Перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей, закрыт для грузовых и транспортных средств с прицепом.

Повороты Дилижана закрыты для грузовых и транспортных средств с прицепом.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.