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Президент Саркисян принял группу выдающихся ученых, прибывших в Армению


Президент республики Армен Саркисян сегодня принял группу видных ученых, прибывших в Армению из США, Японии, Китая, Дании, Испании, которые находятся в нашей стране для участия в международной научной конференции, посвященной моделированию эффективного развития экономики и политики.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян приветствовал ученых и выразил надежду, что после конференции их связь с Арменией еще более укрепится.

«Уверен, что будущее Армении тесно связано с высокими технологиями, наукой, наукоемким образованием, а самый короткий путь к этой цели - партнерство с лучшими, внедрение их академического и индустриального опыта в Армении», - отметил президент Саркисян.




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