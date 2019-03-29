Президент Саркисян принял группу выдающихся ученых, прибывших в Армению

Президент республики Армен Саркисян сегодня принял группу видных ученых, прибывших в Армению из США, Японии, Китая, Дании, Испании, которые находятся в нашей стране для участия в международной научной конференции, посвященной моделированию эффективного развития экономики и политики.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян приветствовал ученых и выразил надежду, что после конференции их связь с Арменией еще более укрепится.

«Уверен, что будущее Армении тесно связано с высокими технологиями, наукой, наукоемким образованием, а самый короткий путь к этой цели - партнерство с лучшими, внедрение их академического и индустриального опыта в Армении», - отметил президент Саркисян.