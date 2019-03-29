В Новой Зеландии на общенациональной панихиде почтили память погибших в теракте

Общенациональная панихида по погибшим в результате теракта в мечетях Крайстчерча проходит в городе. Церемонию, в которой принимают участие главы государств и правительств 59 стран, транслируют все национальные каналы и радиостанции Новой Зеландии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал Television New Zealand.

"Национальная служба в память о погибших - это возможность для жителей Крайстчерча, для всех новозеландцев и людей во всем мире собраться вместе, чтобы почтить память жертв террористического нападения ", - приводит слова премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн ее пресс-служба.

Служба по погибшим началась в 10:00 по местному времени (00:00 мск) в городском парке Крайстчерча. Одновременно с ней начались поминальные службы в церквях по всей стране. В церемонии, которая будет идти целый день, принимают участие представители мусульманских сообществ Новой Зеландии и члены общин коренных народов. В рамках общенациональной акции в память о погибших во всех городах страны пройдут концерты, митинги и другие памятные мероприятия.