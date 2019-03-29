В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. На некоторых участках осадки в виде снега

29-го марта по состоянию на 08: 00 на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, труднопроходим для легковых. Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар, на которой гололед, повороты Дилижана для грузовиков с прицепами и межобщинные дороги сел Дзораглух, Ттуджур Арагацотнской области.

В городах Дилижан, Берд Тавушской области, Раздан Котайка, Ванадзор Лори, Горис Сюника, Сисиан, на участке под названием «Гора Мегри», в Апаране и Арагаце – гололед, в Арагацотнской области осадки в виде снега.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.