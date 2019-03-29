Европейские индексы - 28-03-19

МОСКВА, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.08% и составил 11428.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.09% и составил 5296.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.56% и составил 7234.33 пункта, а российский RTSI вырос на 0.01% и составил 1207.31 пункта.