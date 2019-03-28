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Задержан молодой человек, который разыскивался за разбой в российском городе Ростове-на-Дону


В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками уголовного розыска Эребунинского отдела и служащими Дорожной полиции РА, 27 марта в 10.10 в Ереване был задержан 21-летний Сурен Х., который с 4 марта разыскивался Отдел полиции № 1 управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по обвинению по части 2 статьи 161 УК РФ (Разбой). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.




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