Задержан молодой человек, который разыскивался за разбой в российском городе Ростове-на-Дону

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками уголовного розыска Эребунинского отдела и служащими Дорожной полиции РА, 27 марта в 10.10 в Ереване был задержан 21-летний Сурен Х., который с 4 марта разыскивался Отдел полиции № 1 управления МВД России по г. Ростову-на-Дону по обвинению по части 2 статьи 161 УК РФ (Разбой). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении.