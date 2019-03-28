За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 27 и 28 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений, из них 6 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 9 случаев мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая обнаружения наркотиков и , по 2 случая незаконной вырубки деревьев и взяточничества, по 1 случаю грабежам кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, присвоения или растраты, хулиганства, добровольной сдачи психотропных веществ, сбыта наркотиков, побоев и побуждения к самоубийству.

За данный период обнаружен 1 человек, находящийся в розыске, eщe 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, зарегистрировано 4 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имуществ, по 1 случаю убийства и грабежа.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 1 человек погиб, 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.