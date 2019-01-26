Предстоящие на 29 марта мероприятия
21:03, Март 28, 2019
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- 21:03 Предстоящие на 29 марта мероприятия
- 20:50 Посол Армении вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву
- 20:44 Moody’s улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный"
- 20:12 Тигран Авинян принял участие в конференции «Армения накануне изменений»
- 20:00 Анализ ситуации вокруг урегулирования карабахского конфликта будет дан в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ: Захарова
- 19:22 Посол Армении в РФ встретился с губернатором Красноярского края
- 18:02 Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции
- 17:53 Премьер-министр направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана
- 17:46 Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
- 17:42 Россия и Киргизия в ходе бизнес-форума подписали контракты на $6,5 млрд
- 17:35 Минимальная пенсия в Армении установлена на уровне 25 тыс 500 драмов
- 17:34 Британский кабмин намерен провести голосование по сделке о Brexit 29 марта
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-03-19
- 17:29 Азиатские индексы - 28-03-19
- 17:23 CNN: мэр города Мирамар решил баллотироваться в президенты США
- 17:03 Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
- 17:01 Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы
- 16:48 Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
- 16:38 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Бако Саакяном
- 16:28 Представители ЗПЧ зафиксировали недопустимую санитарно-гигиеническую ситуацию в школах и детских садах
- 16:26 Германия может столкнуться с нехваткой медпродукции в случае "жесткого" Brexit
- 16:17 Самый высокий в мире политик работает в муниципалитете Нью-Йорка
- 16:09 Несколько человек выпрыгнули из окон горящего небоскреба в столице Бангладеш
- 16:04 Уголовное дело Левона Ераносяна передано судье Арутюну Манукяну
- 15:59 Зеленский на десять процентов опередил Порошенко в президентском рейтинге
- 15:55 Власти Армении пытаются сохранить баланс в отношениях с Россией и США: Пол Стронски
- 15:51 СНБ Армении задержала судью в момент получения взятки в особо крупных размерах
- 15:50 СМИ: Анджелина Джоли может сыграть в фильме "Вечные"
- 15:45 Подписан протокол об изменениях в соглашение о военной базе России в Киргизии
- 15:42 СМИ: Китай сворачивает программу субсидирования электромобилей
- 14:57 В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году
- 14:56 Мы возвращаем наш исторический долг народу Сирии: Пашинян о гуманитарной группе армянских специалистов в Сирии
- 14:39 Президент Sony Кадзуо Хираи ушел в отставку
- 14:36 В WhatsApp появится режим темного экрана
- 14:36 В ОДКБ повысилось уважение к Армении: Никол Пашинян
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