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Посол Армении вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву


Посол Армении в Швеции Александр Арзуманян 28 марта вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву. После торжественной церемонии в Королевском дворце состоялась беседа Карла XVI Густава и посла Арзуманяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла, Карл XVI Густав поинтересовался происходящими во внутриполитической жизни Армении событиями, а также коснулся внешнеполитической повестки Швеции и Армении и перспектив развития отношений.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Арзуманян отметил, что для него большая честь и ответственность быть послом Республики Армения в скандинавских странах, и он сделает все возможное для укрепления связей со Швецией и другими странами региона и укрепления дружбы народов.




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