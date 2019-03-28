Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный". Как сообщает Арменпресс, согласно анализу Moody’s, изменение прогноза связано с рядом экономических достижений.

Согласно прогнозу агентства, ВВП Армении в 2019-2020 годах сохранит высокий уровень роста на уровне около 4,5 процента в год.

“Рост экономики будет стимулировать рост внутреннего потребления и экспорта, что также обеспечит рост банковского кредитования на 12-15% ежегодно. Качество активов продолжит улучшаться. Хорошие темпы экономического роста и стабильная валюта будут способствовать дальнейшему улучшению качества активов в прогнозируемый период 12-18 месяцев. По нашим прогнозам, к концу 2020 года доля проблемных кредитов сократится с 7,9% (к концу 2018 года) до 6%. Тем не менее, высокий уровень долларизации в банковском секторе и быстрый рост розничного кредитования приведут к рискам в плане качества долгосрочных активов”, - говорится в отчете.

По прогнозам Moody's, уровень капитализации в Армении останется стабильным.

Согласно отчету, ожидается, что рентабельность сектора возрастет. Ожидается, что в 2018-2020 гг. доходность средних активов увеличится с 1,3% до 1,6%.

В заключительной части отчета говорится, что государственная поддержка банков улучшилась, что также отражено в “позитивном” прогнозе банковской системы Армении.