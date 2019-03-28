Moody’s улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный"
Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный". Как сообщает Арменпресс, согласно анализу Moody’s, изменение прогноза связано с рядом экономических достижений.
Согласно прогнозу агентства, ВВП Армении в 2019-2020 годах сохранит высокий уровень роста на уровне около 4,5 процента в год.
“Рост экономики будет стимулировать рост внутреннего потребления и экспорта, что также обеспечит рост банковского кредитования на 12-15% ежегодно. Качество активов продолжит улучшаться. Хорошие темпы экономического роста и стабильная валюта будут способствовать дальнейшему улучшению качества активов в прогнозируемый период 12-18 месяцев. По нашим прогнозам, к концу 2020 года доля проблемных кредитов сократится с 7,9% (к концу 2018 года) до 6%. Тем не менее, высокий уровень долларизации в банковском секторе и быстрый рост розничного кредитования приведут к рискам в плане качества долгосрочных активов”, - говорится в отчете.
По прогнозам Moody's, уровень капитализации в Армении останется стабильным.
Согласно отчету, ожидается, что рентабельность сектора возрастет. Ожидается, что в 2018-2020 гг. доходность средних активов увеличится с 1,3% до 1,6%.
В заключительной части отчета говорится, что государственная поддержка банков улучшилась, что также отражено в “позитивном” прогнозе банковской системы Армении.