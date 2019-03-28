Тигран Авинян принял участие в конференции «Армения накануне изменений»

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 28 марта принял участие в конференции «Армения накануне изменений», организованной центром “Орбели”.

В своем выступлении Тигран Авинян рассказал о направлениях политики развития Армении, в основе которой лежит видение благосостояния гражданина и личности.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, он отметил, что политика государства в различных сферах регулирования общественных отношений и общественной жизни - максимизация общественной выгоды, а это значит, что государство навсегда отказалось от практики обслуживания интересов групп. Более того, в своих решениях правительство будет руководствоваться долгосрочным намерением обеспечить прочные основы для развития и стабильности страны, нарушая гипотезу или «политическую» истину о том, что горизонт мышления правительства ограничивается избирательным циклом.

Вице-премьер подчеркнул, что критерием развития является не рост валового внутреннего продукта, а благосостояние человека и общества. Эта идея означает экономическое процветание, доступность образовательных и медицинских услуг, от категорий комфорта инфраструктуры до социальной, энергетической и экологической безопасности, культурной самодостаточности. В этом понимании правительство сформулировало концепцию инклюзивного развития Армении.

В контексте инклюзивного развития Тигран Авинян подробно обсудил ключевую роль образования, науки, здравоохранения и развития инфраструктуры. Была затронута роль информационных и высоких технологий.

Вице-премьер также представил подходы правительства в вопросе улучшения бизнес-среды, сокращения администрирования, цифровизации и модернизации государственного управления.