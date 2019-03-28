Анализ ситуации вокруг урегулирования карабахского конфликта будет дан в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ: Захарова

Анализ ситуации вокруг урегулирования карабахского конфликта будет дан в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о ситуации на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

“Сегодня будут обсуждаться все вопросы в рамках встречи сопредседателей с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Здесь вопрос не столько в пожеланиях, сколько в анализе всей ситуации, который будет дан в ходе этой встречи. Об ее итогах мы сообщим вам дополнительно”, - отметила Захарова.

Отметим, что 28 марта состоялась встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями МГ ОБСЕ.