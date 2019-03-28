Посол Армении в РФ встретился с губернатором Красноярского края

Состоялась встреча посла Армении в России с губернатором Красноярского края. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в ходе встречи Вардан Тоганян и Александр Усс обсудили ряд вопросов по активизации торгово-экономических связей между областями Армении и Красноярским краем. В частности, стороны подчеркнули важность развития двустороннего взаимодействия, создания условий роста объемов торговли и инвестиций.

Говоря об экономическом взаимодействии, посол Вардан Тоганян обратил внимание на созданные в рамках ЕАЭС возможности для выхода на рынки стран Ближнего Востока через территорию Армении.

На встрече была отмечена также важность созданного в Красноярске первого за Уралом регионального агротерминала, что открывает новые возможности и для производителей из Армении для продвижения своей продукции на российском рынке.

Отдельно на встрече стороны коснулись деятельности армянской общины края. Губернатор Усс, в частности, отметил, что армянская община играет активную роль в развитии экономической и культурной жизни региона.

Состоялся обмен мнениями по углублению сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере.

Отметим, что в Красноярске Вардан Тоганян с приветственной речью выступил также на официальном приеме по случаю открытия Красноярского экономического форума 2019.