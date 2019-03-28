Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции


Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза - до 150 тысяч тонн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время квота составляет 50 тысяч тонн.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации