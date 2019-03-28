Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза - до 150 тысяч тонн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время квота составляет 50 тысяч тонн.