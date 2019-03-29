Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухаммад аль Зааби, который находится в Армении полтора месяца, чувствует себя очень хорошо от гостеприимства и теплых улыбок армян. Арменпресс побеседовал с новоназначенным послом о нынешнем уровне отношений двух стран, видении будущего, новых сотрудничестве:

- Господин посол, как вы оцениваете нынешний уровень отношений Армения-ОАЭ?

- У Объединенных Арабских Эмиратов очень хорошие отношения с разными странами мира. Двусторонние отношения между ОАЭ и Арменией особые, и в последние годы мы становимся свидетелями их развития.

После открытия посольства ОАЭ в Армении в 2015 году была проделана хорошая работа, был заключен ряд договоров и думаю, что первая сессия межправительственной комиссии состоится в мае в Армении, что является доказательством постоянного сотрудничества между двумя странами. Эта сессия даст возможность контактам между предпринимателями двух стран, а также могут быть специальные встречи с различными представителями правительства. Министерство иностранных дел Армении уделяет большое внимание укреплению сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Визит президента Армении Армена Саркисяна в ОАЭ и его участие в «неделе стабильности» Абу-Даби в январе этого года было успешным, что придало большой размах укреплению отношений в различных сферах. Примечателен также визит министра обороны РА Давида Тонояна в ОАЭ и участие его в международной выставке в сфере обороны "Айдекс 2019", а также впечатляющее и особенное выступление армянского почетного караула, которое стало посланием всему миру. Я нахожусь здесь полтора месяца и везде замечал гостеприимство народа, улыбки, которые пришли от ваших дедов, и чувствую себя очень хорошо.

- Какие тенденции экономического развития наблюдаются в последние годы? О чем говорят показатели торгового оборота между двумя странами?

- После открытия посольства ОАЭ в РА заметна активизация в различных сферах, особенно в экономике. Об этом говорят показатели торгового оборота. Если до открытия посольства в 2014г. товарооборот между двумя странами составлял всего 80 миллионов долларов, то в 2017 году достиг 250 миллионов, а в 2018 году – около 180 миллионов. Думаю, что в 2019 году показатели товарооборота вырастут. За прошедшие четыре года сотрудничество между двумя странами было сосредоточено на открытии новых перспектив в различных сферах. Можно отметить сферу инвестиций, экономику, искусственный интеллект, обновленную энергетику. Я знаю, что Армения известна в сфере информационных технологий, медицины, где также можно наладить сотрудничество. Думаю, что после предстоящего заседания межправительственной комиссии наши отношения в разных сферах будут развиваться еще больше.

-В предыдущие годы наблюдался рост посещений туристов из ОАЭ в Армению. Какие факторы, на ваш взгляд, способствовали этому, и какие перспективы вы видите в ближайшее время в сфере туризма?

- Обеспечение прямой связи между двумя странами воздушным путем дает возможность развивать сферу туризма. В ходе моих встреч с туристическими организациями я понял, что есть большой интерес, и армяне очень часто посещают Эмираты. Согласно официальным показателям, около 11500 эмиратцев посетили Армению.

- В свое время обсуждалось активное участие ОАЭ в ряде сфер в Армении, особенно в строительстве гостиниц. Какие предпосылки вы видите в этом направлении? Станем ли мы очевидцами инвестиционных программ из ОАЭ в Армению?

- Есть возможность сотрудничества в разных сферах, в том числе и в этой сфере. Армения имеет довольно хорошие гостиницы, и думаю, что большую роль здесь играют и туристические организации для привлечения туристов в страну.

- Господин посол, в 2020 году в ОАЭ пройдет «Дубай ЭКСПО". На каком этапе находятся подготовительные работы? Какие акценты будут иметь это крупнейшее мероприятие, чем будет выделяться? Каким будет формат участия Армении?

- "Дубай Экспо-2020" - крупномасштабное международное событие, которое укрепит позиции Дубая как мирового центра, привлекая экономические возможности.

Мы приветствуем участие Армении в этом важном мероприятии. Армения - одна из первых стран, которая дала свое согласие на участие в этой международной выставке, которая предоставит очень большую территорию для демонстрации чистой энергии, используя современную технологию, а также внедряя искусственный интеллект в этой сфере. Более 200 участников, в том числе 190 стран, подтвердили свое участие в мероприятии, где международное сообщество встретится под эгидой Дубая во имя инноваций и человеческого прогресса. Мы ожидаем, что у нас будет 25 миллионов посетителей, что является очень большим числом. За эти шесть месяцев проводятся очень большие подготовительные работы. Специально для ЭКСПО строятся новые станции метро к площади Экспо, и 70-80% общей работы проекта “Дорога 2020” уже завершены. Планируется, что станция "Экспо-2020" будет иметь вид крыльев самолета, таким образом символизируя инновации и прогресс. Иногда люди думают, что это просто для торговли, но это для поколений, чтобы передать современную технологию. ОАЭ готовы принять посетителей ЭКСПО и, думаю, что Арменпресс в качестве первого средства массовой информации будет вовлечен в это мероприятие.

- Объединенные Арабские Эмираты провозгласили 2019 год в стране Годом толерантности. Какие ожидания от этой инициативы и каков ее главный мессидж?

- Цель инициативы - укрепить статус ОАЭ в качестве всемирного центра посредством ряда крупных инициатив и проектов по толерантности, включая исследовательские инвестиции, социальные и культурные исследования толерантности, Диалог культур и цивилизаций. Имеет целью представить законодательство и политику, направленную на институционализацию ценностей культурной, религиозной и социальной терпимости и, наконец, способствовать распространению толерантности посредством СМИ. Основной посыл инициативы - распространение ценностей толерантности во всем мире:

- В столице толерантности Абу Даби прошли специальные Олимпийские игры, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями из разных стран мира. Насколько это будет способствовать повышению уровня внимания и поддержки лиц с инвалидностью в регионе?

- В Абу-Даби состоялись специальные Олимпийские игры 14-21 марта 2019 года. Это самое крупное событие для людей с ограниченными возможностями во всем мире. Число участников Олимпиады составляло 7500 человек.

Проведение и организация специальных Олимпийских игр совпадают с видением Олимпийских игр 2021 года в ОАЭ, целью которого является развитие общины - обращая внимание на людей с ограниченными возможностями и интеллектуальными проблемами, давая им возможность интегрироваться в общество и играть активную роль, пользуясь их возможностями и потенциалом. Визит Папы Римского на это важное мероприятие был посланием миру, что должна быть толерантность, и что христианство и Ислам являются религиями толерантности. В Эмиратах есть 202 национальности с различными культурами. Граждане ОАЭ могут въезжать в 169 стран без визы. Эмираты также считаются одной из первых стран-среди стран, оказывающих внешнюю гуманитарную и благотворительную помощь.

- Если можно, обратимся к "Масдар сити", что часто называют также эко-городом будущего. Масдар считается эталоном развития городов, по вашему мнению, эта модель, насколько может найти свое распространение в других странах? Что это даст государствам?

- Город Масдар - первый в мире город, где нет углерода и отходов, и это первый город, полностью работающий на солнечной энергии. Со многими странами есть сотрудничество именно в сфере солнечной энергии, и мы готовы сотрудничать с правительством Республики Армения. Город Масдар расположен в Объединенных Арабских Эмиратах, недалеко от аэропорта Абу-Даби. Это первый подобный город во всем мире. Планируется, что центр города отделится огромными мобильными зонтиками. И отмечается, что эту идею воплотить в жизнь вдохновила подсолнух.

- Комплекс технологий и образования Масдара открывает новые образовательные перспективы для студентов из разных стран, в том числе из Армении. В настоящее время из Армении также есть армяне, вовлеченные в эти программы. Какие перспективы вы видите здесь для сотрудничества?

- Объединенные Арабские Эмираты и, в частности, город Масдар поощряют студентов Республики Армения учиться в Институте науки и технологии Масдара, он считается высшим учреждением, направленным на исследования альтернативной энергии, стабильности и окружающей среды. В Эмиратах проводится такой конкурс - Премия Заида за стабильность. Мое послание студентам Армении, чтобы они представили хорошие проекты, инновационные проекты, чтобы удостоиться этой премии:

- Господин посол, искусственный интеллект, кажется, становится мозгом индустриальной революции. Многие страны мира предпринимают серьезные шаги для развития этого направления. Какие шаги предпринимает ОАЭ? Если не ошибаюсь, назначен первый в истории министр, который займется вопросами развития искусственного интеллекта.

-Да, 2018г.в октябре г-н Омар бин Султан Аль-Улама был назначен министром искусственного интеллекта и таким образом ОАЭ стали первым государством в мире, где есть специальный министр искусственного интеллекта. ОАЭ надеются, что будут играть ведущую роль в исследованиях искусственного интеллекта и будут развивать инновации. У министра искусственного интеллекта большое видение будущего. Через 47 лет после основания Эмиратов мы уделили большое внимание правильному образованию и благодаря этому правильному обучению у нас есть министр искусственного интеллекта, который построит будущее. Одним из важнейших элементов в жизни человека является искусственный интеллект в его творчестве. В ближайшее время мы увидим, что робот будет управлять самолетом, недалек тот день, когда вместо крестьянина будет работать робот. У нас есть образованные и подготовленные кадры ИТ-сферы, и моя миссия - попытаться передать наш опыт этой стране. Армения известна в сфере медицины, и в ближайшее время я поеду в медучреждения не только в Ереване, но и в областях.

- На днях вы наградили директора Государственного информационного агентства «Арменпресс» благодарственной грамотой. Какие перспективы сотрудничества вы видите в медиа-сфере?

- "Арменпресс" - известное во всем мире агентство, и вы посредством вашего агентства направляете послание любви и солидарности всему миру. Я заметил, что вы освещаете важные события в разных странах мира, за что благодарю сотрудников агентства. Эта благодарность была вручена, оценив усилия г-на Ананяна в вопросе сотрудничества с посольством в последние годы. Агентство заслуживает большего. Предыдущий посол построил крепкие связи для сотрудничества, и я здесь продолжу работу, проделанную моим коллегой.

Средства массовой информации являются важным источником информированности общества и формирования образа мышления, что и оказывает свое влияние на формирование общественного мнения.

Наряду с формированием политического и общественного мнения, информация играет важную роль в развитии государств и человеческих обществ.

Беседу вела Ани Даниелян