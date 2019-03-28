Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти


Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он написал в среду на своей странице вTwitter.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, - заявил американский лидер. - Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой".

Цена фьючерса на нефть марки WTI на 15:45 мск составляет $58,58 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent, в свою очередь, составляет $66,99 за баррель.

Трамп неоднократно за последний год призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации