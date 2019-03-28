Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

Россия и Киргизия в ходе бизнес-форума подписали контракты на $6,5 млрд


Россия и Киргизия в ходе состояшейся в Бишкеке двусторонней межрегиональной конференции подписали контракты на $6,5 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил, комментируя итоги форума, министр экономики Киргизии Олег Панкратов.

"В общей сложности рамках форума было заключено 50 инвестиционных и экспортных контрактов более чем на $6,5 млрд", - сказал он.

В конференции приняли участие более 700 представителей госструктур и компаний двух стран.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации