Россия и Киргизия в ходе бизнес-форума подписали контракты на $6,5 млрд

Россия и Киргизия в ходе состояшейся в Бишкеке двусторонней межрегиональной конференции подписали контракты на $6,5 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил, комментируя итоги форума, министр экономики Киргизии Олег Панкратов.

"В общей сложности рамках форума было заключено 50 инвестиционных и экспортных контрактов более чем на $6,5 млрд", - сказал он.

В конференции приняли участие более 700 представителей госструктур и компаний двух стран.