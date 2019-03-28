Минимальная пенсия в Армении установлена на уровне 25 тыс 500 драмов

Национальное Собрание полностью приняло проект об установлении минимальной пенсии в Армении на уровне 25 тысяч 500 драмов. Как сообщает «Арменпресс», Национальное Собрание приняло соответствующий проект на очередном заседании 28 марта.

111 депутатов проголосовали за законопроект о внесении изменений в “Закон о государственных пенсиях”, представленный правительством Республики Армения. В Армении не будет пенсий ниже 25 тысяч 500 драмов.

Национальное Собрание также приняло в первом чтении пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон о государственной поддержке сферы информационных технологий и внесении изменений в Налоговый кодекс.

Перед голосованием депутат Горгисян отметил, что от имени фракции предложит внести поправки в законопроект, но на данном этапе они проголосуют за законопроект. За законопроект проголосовали 112 депутатов, против - 1.