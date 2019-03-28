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Британский кабмин намерен провести голосование по сделке о Brexit 29 марта


Британское правительство 29 марта намерено инициировать проведение в парламенте третьего голосования по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг заявила лидер Палаты общин (де-факто представитель правительства в парламенте) Андреа Лидсом.

"Вынесенное предложение [по сделке] будет соответствовать постановлению спикера. Единственный способ гарантировать наш выход [из ЕС] 22 мая - принять соглашение о выходе к 23:00 29 марта, то есть завтра", - сказала она.

 

 




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