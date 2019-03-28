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Азиатские индексы - 28-03-19


ТОКИО, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.61% и составил 21033.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.66% и составил 1582.85 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 2994.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.16% и составил 28775.21 пункта.




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