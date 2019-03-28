CNN: мэр города Мирамар решил баллотироваться в президенты США

Мэр небольшого города Мирамар (штат Флорида) Уэйн Мессам объявил в четверг о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

"Америка принадлежит всем нам <…> Вот почему я собираюсь баллотироваться в президенты США. Чтобы быть вашим чемпионом", - приводит телеканал слова Мессама.

44-летний демократ Уэйн Мессам занял кресло мэра Мирамара в 2015 году. Как отмечает телеканал CNN, в своем видеообращении Мессам, не обладающий широкой известностью за пределами южной части Флориды, подробно рассказал историю своей жизни, упомянув в том числе, что его родители являются уроженцами Ямайки. "Я с большим энтузиазмом отношусь к американской мечте, потому что для меня это не выдумка", - отметил Мессам.

По информации телеканала, Мессам совместно с женой также владеет строительным бизнесом, является сторонником прогрессивных взглядов на вопросы, связанные с ношением оружия, мигрантами и окружающей средой. На выборах в 2016 году он поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.