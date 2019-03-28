Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

В Вене министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шоффер - США) премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 29 марта в Вене. Центральной темой обсуждения станет процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Пашинян отправится в столицу Австрии вечером 28 марта. Состоятся его встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом.