Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
В Вене министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шоффер - США) премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 29 марта в Вене. Центральной темой обсуждения станет процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Пашинян отправится в столицу Австрии вечером 28 марта. Состоятся его встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Александром Ван дер Белленом.
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