Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы

Европарламент одобрил в четверг резолюцию с призывом принять дополнительные санкции в отношении венесуэльских официальных лиц, а также в отношении хранящихся за рубежом активов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.

В документе также подтверждается признание Хуана Гуаидо в качестве "законного временного президента Венесуэлы" и содержится призыв к ряду европейских стран "в срочном порядке" также признать его легитимность.